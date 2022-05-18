10 ملايين يورو تكلفة يوم الكاثوليك في ألمانيا رغم التراجع المتوقع في عدد المشاركين

على الرغم من توقع تراجع عدد المشاركين في "يوم الكاثوليك" الذي ستقام فعالياته في مدينة شتوتجارت الألمانية الأسبوع المقبل على نحو أقل بكثير مما كان عليه قبل جائحة كورونا، لا تزال تكاليف الحدث مرتفعة كما كانت في السابق.

وقال المدير التنفيذي ليوم الكاثوليك، رولاند فيلسماير، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن التكاليف المخطط لها ستبلغ حوالي عشرة ملايين يورو، موضحا أن تكلفة تنظيم آخر فعالية ليوم الكاثوليك قبل أربع سنوات في مدينة مونستر بلغت حوالي 4ر10 مليون يورو.

وشارك في يوم الكاثوليك قبل أربعة أعوام نحو 90 ألف شخص، بينما من المتوقع أن يتراوح عدد المشاركين هذا العام بين 20 ألفا و 30 ألفا كحد أقصى بسبب جائحة كورونا على وجه الخصوص.

وقال فيلسماير: "تسبب جائحة كورونا في زيادة كبيرة في التكاليف في قطاع الفعاليات.. لقد هاجر الكثير من الموظفين في هذا المجال إلى مجالات أخرى بسبب الحظر طويل الأمد الذي فرض على القطاع"، مشيرا إلى تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي خلال الفعالية، وهو ما سيترتب عليه تأجير قاعات واسعة، موضحا أنه لا يمكن أيضا تقليص نفقات التدابير الأمنية والمتحدثين، مشيرا إلى أن التكاليف هنا مماثلة لتلك الخاصة بالفعاليات السابقة.

ويؤدي انخفاض عدد المشاركين تلقائيا إلى انخفاض الإيرادات من رسوم الدخول. وقال فيلسماير إن الاحتفال بيوم الكاثوليك الـ 102 في شتوتجارت تم تمويله بأموال خاصة بقيمة نحو 2ر3 مليون يورو، إلى جانب 8ر1 مليون يورو من اتحاد الأبرشيات الألمانية (الأسقفية الكاثوليكية) و 3. 1 مليون يورو من أبرشية روتنبورج - شتوتجارت، موضحا أن مدينة شتوتجارت بـ5. 1 مليون يورو، كما تساهم ولاية بادن-فورتمبرج بمليوني يورو والحكومة الاتحادية بـ500 ألف يورو.

وقال فيلسمير: "نفترض حاليا أنه لن يكون هناك عجز".