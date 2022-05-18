أعربت الفنانة حنان مطاوع، عن سعادتها بنجاح مسلسل «وجوه»، قائلة إنها المرة الأولى التي تتصدر فيها مسلسلًا في الموسم الرمضاني، وسط كوكبة من المنتجين والمخرجين والمؤلفين والنجوم.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «صباح العربية»، المذاع عبر فضائية «العربية»، صباح الأربعاء، أن الجمهور احتفى بـ«وجوه» بصورة فاقت توقعاتها، مشيرة إلى عرضه للمرة الثانية الآن، وتأمل أن يلقى استحسان الجمهور.

وعن نشأتها في منزل فني، فهي ابنة المخرج الراحل كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي، أكدت أن الأمر لم يفتح أمامها أي باب في المجال؛ لأنها لم تحاول استغلال الأمر، معقبة: «كنت بحس إني بسرق حقًا ليس حقي، فالمشاهد من حقه اختيار نجمه الذي يحبه ويعلي شأنه أو يرفضه».

وذكرت أنها بدأت بتقديم أدوار صغيرة جدًا، أولها مسلسل «حديث الصباح والمساء»، مضيفة: «أعتقد أنني الوحيدة من أبناء الفنانين، التي بدأت مشوارها الفني بأدوار صغيرة لمدة 7 سنوات، ومش من حقي لأنني من أسرة فنية، أن أقتنص حقًا غير حقي».

وتطرقت بالحديث إلى مشاركتها بمسلسل «خارج السيطرة»، معربة عن سعادتها بتقديم عمل فني للمرة الأولى على منصة إلكترونية، وعمل خارج المألوف، نال مشاهدة عالية واستحسانًا من الجمهور.

وفي سياق متصل، لفتت إلى أن ما يميز شخصية «منال»، التي قدمتها العام الماضي في مسلسل «القاهرة كابول»، أنها فتاة من الشارع المصري، مضيفة: «الشخصية العفوية المصرية صاحبة الدم الخفيف والمواقف الكبيرة التي لا تتحدث عنها بل تفعلها».

وأرجعت سر نجاح شخصية «منال»، إلى طريقة الكتابة لمؤلف المسلسل الكاتب عبدالرحيم كمال، موضحة: «استلهم روح الشخصية لمصرية ووضعها في فتاة عادية محجبة، لو رأيتها في الشارع قد لا تلفت النظر، لكن خلال الحديث معها تترك أثرًا كبيرًا».

بشأن غيابها عن الأفلام والسينما، أشارت إلى أن الفنان يفضل العمل والفيلم الجيد والدور المختلف، الذي يخرج منه طاقات ويفجر إمكانيات لم يتخيلها في نفسه، سواء كان في السينما أو المسرح أو التليفزيون أو الإذاعة.

وعقبت على سبب عدم ظهورها بالأفلام، بقولها: «العمل الذي يعجبني جدًا لا يعرض علي، وما يعرض علي لا أشعر أنه ملائم أو مناسب، أو أشعر أنه سيقدم شيئًا مختلفًا أو جديدًا، وفي تلك الحالة أفضل تقديم عمل تليفزيوني أو مسرحي لتقديم شيء مختلف».

وتابعت أنها الآن تجني وتحصد ثمار مسلسل «وجوه» الذي شاركت به في الموسم الرمضاني، مختتمة حديثها متوجهة بالشكر إلى دبي وحاكم دبي والإمارات العربية المتحدة، على منحها الإقامة الذهبية.