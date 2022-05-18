تينسنت الصينية: إجراءت الحكومة الصارمة ستتوقف تدريجيا

حذرت شركة "تينسنت القابضة المحدودة" الصينية المتخصصة في مجال الإنترنت والألعاب من أن بكين ستستغرق بعض الوقت للوفاء بتعهدها بدعم قطاع التكنولوجيا في البلاد، مما يوحى بأن الصناعة التي تواجه مشكلات حاليا ربما تكافح من أجل تحقيق نمو على المدى القصير.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تصريحات المديرين التنفيذيين بالشركة جاءت بعدما تبخر نمو الإيرادات في الربع الأول في ظل القيود الحكومية الشاملة وكذلك إغلاق أجزاء من البلاد.

ونقلت الوكالة عنهم القول إن فرض حجر صحي على معظم مدينة شنغهاي، المركز المالي والإعلامي في الصين أدى إلى محو المدفوعات التجارية وربما يقلص إنفاق الإعلانات في الربع الحالي وهو ما يتسبب في تراجع حوافز كبيرة في عمل عملاق التواصل الاجتماعي.

وجرى إجبار كبرى شركات التكنولوجيا الصينية، مثل "تينسنت" و "علي بابا جروب"، إلى الدخول في عصر جديد من التوسع الحذر، بعد عام كامل من الإجراءات الحكومية الصارمة التي شملت جميع مجالات الإنترنت، من التجارة الإلكترونية والألعاب وحتى التكنولوجيا المالية.

وفي سياق متصل، أعلنت تينسنت اليوم تراجع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي.

وذكرت الشركة أن إجمالي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 413ر23 مليار يوان بما يعادل 2404 يوان لكل سهم، مقابل 767ر47 مليار يوان بما يعادل 4917 يوان للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، بلغت أرباح الشركة، بعد حساب المتغيرات الموسمية، 5ر25 مليار يوان بما يعادل 2620 يوان للسهم الواحد خلال الربع الأول من العام الحالي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول بنبة 1ر0% سنويا إلى 471ر135 مليار يوان مقابل 303ر135 مليار يوان خلال الفترة نفسها من العام الماضي.