تقرير: الحوادث المتعمدة لتحطم الطائرات التي يتسبب فيها الطيارون مازالت شكلا نادرا من الكوارث الجوية

تشير الدلائل إلى أن شخصا ما في قمرة القيادة حطم بشكل متعمد طائرة تابعة لشركة "تشاينا إيسترن إيرلاينز " للطيران في مارس الماضي إلى أن المأساة ربما تنضم إلى مجموعة نادرة من الكوارث الجوية، التي تسبب فيها طيار أو راكب بشكل متعمد.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أشخاص لهم صلة بالتقييم الأولي لمسؤولين أمريكيين بشأن الحادث قولهم إن بيانات أحد الصندوقين الأسودين من الطائرة، وهي طراز "بوينج 737-800"، تشير إلى أن شخصا ما على متن الطائرة وضع المدخلات المتعلقة بتوجيه الطائرة، التي تسببت في الحادث المميت، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتم إرسال الصندوقين الأسودين إلى الولايات المتحدة لاسترجاع البيانات الخاصة بهما.

يذكر أنه منذ عام 1950، وقع 24 حادثا من هذا النوع، تورط فيها طيار أو راكب، بما في ذلك هجممات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الكثير من تلك الحوادث شملت طائرات صغيرة تسببت في مقتل الطيار فقط.