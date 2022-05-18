ليبيا: ضبط 375 مهاجرا غير شرعي من بنجلاديش قبل انطلاقهم إلى أوروبا

أحبطت الدوريات الأمنية، بمديرية أمن الخمس،على بعد حوالي 135 كيلو مترا شرق العاصمة الليبية طرابلس، محاولة تهريب عدد من المهاجرين غير الشرعيين، وضبط 375 مهاجراً من بنجلاديش، في أثناء محاولتهم الهجرة عبر البحر إلى أوروبا.

وأكد بيان الأمن الليبي، أنه أثناء ضبط المهاجرين اشتبكت عناصر شرطة النجدة. مع أفراد العصابة التي تقوم بعملية التهريب وتم تبادل إطلاق النار معهم، قبل أن يتم ضبطهم، وفقا لموقع أخبار ليبيا 24.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الموقوفين، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وكانت منظمة الهجرة الدولية قد أعلنت وفاة 114 مهاجرا غير شرعي، وفقدان 436 آخرين خلال محاولتهم عبور المتوسط من ليبيا إلى الشواطئ الأوروبية في الفترة من الأول من يناير وحتى 30 أبريل الماضي و إعادة 4461 مهاجرًا إلى ليبيا خلال الفترة نفسها.

وتشهد ليبيا حالة من الفوضي والانفلات وتزايد ظاهرة الهجرة الشرعية عبر السواحل الليبية، منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي.