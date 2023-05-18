إبراهيم عيسى: الفصيل الإخواني يعتبر تركيا الباب العالي والداعم السياسي والمادي له

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية والتي بدأت من يوم الأحد الماضي، قائلًا: «المشهد الانتخابي والسياسي التركي كان محتدمًا وساخنًا».

وأضاف خلال تقديمه برنامج «حديث القاهرة»، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أن بعض الناس في الجمهوريات العربية تساءلوا عن سبب غياب هذا المشهد في البلدان العربية، مُتابعًا: «الفصيل الإخواني الموجود في المجتمعات العربية، اهتم بشكل كبير بتركيا باعتبارها الباب العالي والكفالة والخلافة والدعم السياسي والمادي والمعنوي له».

وأشار إلى أن تركيا مُهمة كدولة وقوة إقليمية وفي المنطقة العربية، لأنها متداخلة بشدة في أكثر من دولة عربية، ولأنها تدير فصيل سياسي إخواني بمثابة الخصم والعدو لكل الحكومات والشعوب العربية دون استثناء-على حد قوله.

واستكمل حديثه بأن المشهد الانتخابي والسياسي في تركيا، حقق مكاسب كثيرة لتركيا، وتم عمله خصيصًا لكي تجنى منه تركيا المكاسب الاقتصادية والسياسية، وأنه كان مُهمًا للمجتمع التركي بشكل عام.

وتابع حديثه بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حاكم مستبد سجن قرابة 60 ألف مواطن، ويطارد جماعة جولن مطاردة استبدادية تمامًا، وتركيا تحتل المرتبة الثانية بعد الصين في حبس الصحفيين، مُبينًا أن هناك 16 الف مواطن محالين بتهم إهانة الرئيس والحكومة.

وذكر أن أردوغان مُتحكم بنسبة مئة في المئة في القضاء والشرطة والجيش ووسائل الإعلام، الذي لا يوجد به متر واحد لصوت معارض.

وأعلنت هيئة الانتخابات التركية، أول أمس، أن الرئيس الحالي والمرشح لجولة جديدة رجب طيب أردوغان حصل على 49.51% مقابل حصول مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو على 44.88%.

وأضافت أن جولة الإعادة في الانتخابات ستُجرى في 28 مايو الجاري، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات داخل البلاد 88.92% في حين بلغت 52.69% خارج البلاد.

