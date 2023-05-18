بلينكن يزور بابوا غينيا الجديدة بعد إلغاء زيارة بايدن

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بابوا غينيا الجديدة في زيارة لها بعد أن ألغى الرئيس جو بايدن زيارته المقررة إلى تلك الدولة الواقعة في المحيط الهادئ، حسبما أفاد بيان للبيت الأبيض أمس الخميس.

وقال البيت الأبيض في البيان إن بايدن أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي من طائرة الرئاسة بينما كان في طريقه لحضور قمة مجموعة السبع التي ستعقد في مدينة هيروشيما اليابانية، ليوضح له بنفسه قراره بإلغاء الزيارة.

وقال البيان "أكد الرئيس على التزام الولايات المتحدة المستمر بالشراكة المتجددة مع جزر المحيط الهادئ وأبلغه أن الوزير بلينكن سيمثله في اجتماع منتدى الولايات المتحدة وجزر المحيط الهادئ في بورت مورسبي".

وأضاف البيان أن بايدن دعا مارابي وزعماء آخرين في المحيط الهادي إلى واشنطن في وقت لاحق من هذا العام لحضور القمة الأمريكية الثانية مع منتدى جزر المحيط الهادئ.

ووصل بايدن إلى هيروشيما أمس الخميس للمشاركة في قمة السبع، التي تبدأ غدا الجمعة، وتنتهي يوم الأحد. وكان بايدن سيواصل طريقه بعد ذلك إلى أستراليا، ويتوقف في بابوا غينيا الجديدة يوم الاثنين.

ودفع النزاع بسبب أزمة الديون الداخلية الذي يلوح في الأفق مع الكونجرس بايدن إلى إلغاء زيارته للعودة مباشرة إلى واشنطن بعد قمة هيروشيما. وقد تتوقف الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها المالية بحلول بداية يونيو المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الديون.