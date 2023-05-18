قال محمود نفادي، نائب رئيس حزب إرادة جيل، المتحدث الإعلامي لتحالف الأحزاب السياسية، إن الدفاع عن الدولة المصرية وترسيخ قيم الهوية الوطنية من أهم اهداف التحالف الذي أسس عام 2017.

وأضاف خلال جلسة بعنوان «قضايا الهوية الوطنية»، التي تنظمها لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن فعاليات المحور الوطني، اليوم الخميس، أن هناك تآكلًا للهوية، ومحاولات لاختراق الشعب المصري، مستشهدًا بما حدث عام 2011 وما بعد ذلك.

وأكمل: «عاصرت برلمان العصابة الجماعة الإرهابية، ورأيت ما فعلوه لطمس الهوية المصرية في الشكل، كانوا يدوسون على صور رؤساء برلمان سابقين في الأرض، وفي 2005 حشدوا أنفسهم داخل لجنة الثقافة والتعليم لتغيير الهوية المصرية».

ونوه أن «هذا الخطر ما زال قائمًا»، مضيفًا: «من يتصور أن هذا الخطر زال فهو واهم، خطر الجماعة وحلفائها من أجل الانقضاض على الدولة وطمس هويتها مازال قائمًا».

واستطرد: «كلنا مسئولون ومتهمون، ماذا فعل كل واحد لتأكيد الهوية مع أبناءه واحفاده، نتركهم لهذا الجهاز (الهاتف) يربيه ويكون قناعاته وأفكاره وثقافاته ولا نسأل فيه، هناك 126 برنامجًا تليفزيونًا لا يوجد برنامج بينها يتحدث عن الهوية الوطنية».

وانطلقت، اليوم الخميس، أولى جلسات المحورِ المجتمعي للحوارِ الوطني، الذي يضم 6 لجان فرعية.

وتعقد اليوم أربع جلسات، تخصَص جلستان لقضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.