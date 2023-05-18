أعلنت وزارة المالية اليابانية، اليوم الخميس، أن اليابان سجلت عجزا تجاريا بلغ 432.4 مليار ين في أبريل الماضي، مقارنة بـ854.9 مليار ين في عام 2022.

وجاء هذا العجز أقل من متوسط توقعات 18 معهدا بحثيا، استطلعت آراءهم وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية، التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 575 مليار ين.

وقالت الوزارة، في تقرير أولي، أوردته وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية، إن الصادرات ارتفعت بنسبة 2.6% لتصل إلى 8288.4 مليار ين في أبريل الماضي، مقارنة بنفس الفترة في عام 2022.

وانخفضت الواردات 2.3% لتصل إلى 8720.8 مليار ين في أبريل الماضي.

وفي التجارة مع الولايات المتحدة، سجلت اليابان فائضا بنسبة 23% ليصل إلى 794.8 مليار ين. وارتفعت الصادرات بنسبة 10.5%، وارتفعت الواردات بنسبة 1%.

وفي التجارة مع البر الرئيسي للصين، سجلت اليابان عجزا قدره 460.9 مليار ين، مقارنة بـ171.8 مليار ين في عام 2022. وتراجعت الصادرات بنسبة 2.9% وارتفعت الواردات بنسبة 14.8%.