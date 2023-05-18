إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص وبالاختناق، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الرصاص الحي والمطاطي تجاه المتظاهرين الذين خرجوا رفضا لـ"مسيرة الأعلام" شرق مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية، إن أكثر من خمس إصابات وصلت مستشفيات غزة، نتيجة إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية تجاه المتظاهرين، ثلاثة منهم أصيبوا في القدم والوجه واليد.

ولم تذكر المصادر مزيدا من التفاصيل، وتنظم الآن مسيرة الأعلام الاستفزازية بالقدس المحتلة، وقد قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين في البلدة القديمة واعتدى المستوطنون عليهم بالضرب، فيما جرى التعدي كذلك من قبل شرطة الاحتلال على حراس المسجد الأقصى بالضرب، وانتشر القناصة فوق أسوار البلدة القديمة في القدس لتأمين اقتحامات المستوطنين خلال مسيرة الأعلام الاستفزازية.