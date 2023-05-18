رئيس جامعة المنيا يشهد احتفالية انتهاء العام الدراسي لطلاب كلية التربية الرياضية

شهد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، احتفالية انتهاء العام الدراسي لطلاب كلية التربية الرياضية بتخصص المنازلات والرياضات الفردية، والتي أقيمت بالصالة المغطاة بالحرم الجامعي.

جاء ذلك بإشراف وحضور الدكتور طارق صلاح عميد الكلية، والدكتور عمرو سليمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاطف عبد الرحمن، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور عبد العزيز محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الحليم فتحي رئيس قسم المنازلات، وحضور كثيف من الطلاب وأولياء الأمور.

وتضمن الحفل عروض كاراتيه وتايكوندو، وكونغ فو لطلاب القسم شارك فيها أكثر من 200 من الطلبة والطالبات، أظهرت ما يتمتعون به من مهارات الدفاع عن النفس، ومستوى اللياقة البدنية والحركية وكفاءة التدريب وكفاءة التدريب لأعضاء هيئة التدريس بالقسم والتي قامت بتصميمه وتنفيذه الدكتورة بسمات محمد علي.

وأشاد رئيس الجامعة، بما قدمه الطلاب من عروض رياضية، وتمثيل طلابها المشرف للجامعة في كل المحافل والمشاركات على مستوى الجامعات المصرية، متمنيًا الاستمرار في هذا التميز للكلية.

وثمن جهود إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس القائمين على التنظيم، لتحقيق رؤية الكلية في توسيع قاعدة الممارسة لألعاب الدفاع عن النفس وصقل مهارات الطلاب.