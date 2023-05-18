عضو بـ أمناء الحوار الوطني: التعددية والتنوع والعولمة ودورها أصبح أمر مسلم به

قالت ريهام باهي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن فكرة التعددية والتنوع والعولمة ودورها أصبح أمر مسلم به، مشيرة إلى أن الدول التي بها هويات متعددة تتحدث على الفكرة المرجعية للدولة وهى عبارة عن مجموعة من القيم التى يتوافق عليها المواطنون.

وأضافت، خلال كلمتها في الجلسة الأولى بلجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن المحور المجتمعي "الهوية الوطنية" أن القيم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع وتميزه عن غيره، مؤكدة على أن تلك الفكرة هي التي تشكل أساس السلوك، ولابد من تشجيع النشء على ممارساتها، من خلال مؤسسات التنشئة الاجتماعية المختلفة، فهذه القيم مرتبطة بالدولة، كيان فكري مش بس كيان مادي.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية الثقافية من الممكن أن نحدد من خلالها الفكرة المرجعية الأساسية للدولة، فالفكرة هي البوصلة السياسية والفكرية للمجتمع، يتم استدعاءها في لحظات التأسيس، عند الحديث عن الجمهورية الحديدة، كما يتم استدعاءها في لحظات الازمات للتوحيد لمكافحة ظاهرة الانقسام، وتضمن تلك الفكرة في مناهج التربية الوطنية، والدرسات الاجتماعية.