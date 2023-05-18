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السجن مدى الحياة بحق أوكراني لتعاونه مع روسيا

د ب أ
نشر في: الخميس 18 مايو 2023 - 1:53 ص | آخر تحديث: الخميس 18 مايو 2023 - 1:53 ص

أعلن الجهاز السري الأوكراني "إس بي يو"، أنه صدر حكم بالسجن مدى الحياة بحق رجل غربي البلاد لتعاونه مع روسيا.

وأعلن الجهاز، اليوم الأربعاء، أن الرجل نقل معلومات عن مواقع القوات الأوكرانية والسرايا العسكرية المهمة استراتيجيا في غربي أوكرانيا.

وزُعم أن هذه المعلومات شملت أيضا نتائج الهجمات الصاروخية على طرق النقل والأهداف الصناعية غربي أوكرانيا.

وتم تجنيد الرجل المقيم في مدينة لفيف كمتعاون حرب من جانب الأجهزة الروسية وذلك بعد تحديد هويته من خلال قنوات تطبيق تليجرام الروسية عقب بدء الحرب بوقت قصير.

وبعد ذلك ألقى جهاز مكافحة التجسس الأوكراني القبض على الرجل في شهر مايو العام الماضي، والحكم ليس ملزما قانونا بعد.

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