محمود فوزي: الحوار الوطني محكوم بأطر دستورية لا يجب الخروج عنها

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى تناقش مسائل الوصاية على المال، ولا تناقش الولاية على النفس، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى محكوم بأطر دستورية لا يجب أن نخرج عنها، وهى أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ومسائل الأحوال الشخصية للأقباط واليهود محكومة بشرائعهم، والمبادئ قطعية الثبوت قطعية الدلالة قليلة جدا، و ماعدا هذا يجوز الاجتهاد من ولى الأمر المشرع المصرى.

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى محكوم بأطر دستورية لا يجب أن نخرج عنها وهى أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وعرف المبادئ قطعية الثبوت قطعية الدلالة.

وبشأن الولاية التعليمية، أوضح أن قانون الطفل أعطى بشكل مطلق الحق فى الولاية التعليمية للحاضن، مؤكدا أن تحديد المشرع لسن الحضانة من الأمور الاجتهادية التى يجوز الاجتهاد فيها لأنها ليست من الأحكام قطعية الدلالة وقطعية الثبوت، وأكد أننا لا نتحدث عن الولاية على النفس لكن الوصاية على المال وما يرتبط بها.

وأشار إلى أن القرآن الكريم ذكر اليتامى واليتيم ٢٢ مرة، واستشهد بالآية الكريمة «وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِى هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ». وأضاف أن القرآن لم يقل كيف لا نقرب مال اليتيم»؛ موضحا أنه يجوز للمشرع الاجتهاد واعادة النظر فى الاجتهاد كلما تطور المجتمع.

وتابع: «عنوان جلستنا تفسير «التى هى أحسن»، النهاردة قاعدين لنصل للتى هى أحسن، لا نبحث عن مصلحة الأم نبحث عن مصلحة الصغير رجل المستقبل وامرأة المستقبل.. لا أميل لطرف على حساب طرف». وقال «المصلحة الفضلى للطفل، الشريعة أول من عبر عن هذا المفهوم، لسنا هنا من أجل الرجل أو المرأة».