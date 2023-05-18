أميرة عاصي كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المشتغلين بلغ 28,400 مليون فرد خلال الربع الأول لعام 2023، مقابل 28,159 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 0,9%.

وأضاف الجهاز، أن عدد المشتغلين فى الحضر بلغ 11,896 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 16,504مليون مشتغل.

وأوضح الجهاز، أن نسبة المشتغلين بأجر نقدي بلغت 74٪ خلال الربع الأول لعام 2023، حيث بلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي 21,023 مليون مشتغل، منهم 17,961 مليون ذكور، و3,062مليون إناث، بنسبة 74,0٪ من إجمالي المشتغلين، بينما كان 75,0٪ في الربع السابق، مقابل 72,4٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال 834 ألف مشتغل، منهم 791 ألف مشتغل ذكور، و43 ألف مشتغلة إناث، بنسبة 2,9٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 3٪ في الربع السابق، مقابل 3,2٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5,256 مليون مشتغل، منهم 4,735مليون مشتغل ذكور، 521 ألف مشتغلة إناث، بنسبة 18,5٪ من إجمالي المشتغلين، بينما كان 17,9٪ في الربع السابق، مقابل 19,6٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات (داخل الأسرة) بدون أجر 1,287 مليون مشتغل، منهم 566 ألف مشتغل ذكور، و721 ألف مشتغلة إناث، بنسبة 4,5٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 4٪ في الربع السابق مقابل 4,8٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

ولفت الجهاز إلى أن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بلغ 43٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالى، بينما كان 42,8٪ في كلا من الربعيين السابق والمماثل للعام السابق.

وبلغ معدل المساهمة (الذكور 69,1٪ مقابل 68,5٪ فى الربع السابق، مقابل 69,3٪ في الربع المماثل من العام السابق، الإناث 15,5٪ بينما كان 15,1٪ في الربع السابق مقابل 15,2٪ فى الربع المماثل من العام السابق).

وأوضح أن معدل المساهمة في الحضر بلغ 42,2٪، وفى الريف بلغ 43,6٪، بينما كان في الحضر 42,2٪، وفي الريف 43,3٪ في الربع السابق، مقابل في الحضر 42,7٪، في الريف 42,8٪) في الربع المماثل من العام السابق.

سجلت الفئة العمرية (40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى حيث بلغت 58,8٪.

وعن أهم الأنشطة الاقتصادية التى تحول اليها أكبر عدد من المشتغلين، جاء نشاط التشيد والبناء بحوالي 149 ألف مشتغل عن الربع السابق، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة 144 ألف مشتغل عن الربع السابق، ونشاط الصحة 138 ألف مشتغل عن الربع السابق، ونشاط الصناعات التحويلية بحوالي 94 ألف مشتغل عن الربع السابق.

وأشار الجهاز إلى أن نشاط الزراعة وصيد الأسماك حقق أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين في هذا النشاط 5,127 مليون مشتغل، منهم 4,412 مليون ذكور ، و715 ألف إناث، بنسبة 18,1٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

وبلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4,160 مليون مشتغل، منهم 3,493مليون ذكور ، و667 الف إناث، بنسبة 14,6٪ من إجمالي المشتغلين.

كما بلغ عدد المشتغلين في نشاط التشييد والبناء 4,123 مليون مشتغل، بنسبة 14,5٪ من إجمالي المشتغلين، منهم 4,101 مليون ذكور، و22 ألف إناث.

وبلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3,637 مليون مشتغل، منهم 3,334 مليون ذكور، و303 ألف إناث، بنسبة 12,8٪ من إجمالي المشتغلين.

وبلغ عدد المشتغلين في نشاط النقل والتخزين 2,629 مليون مشتغل، منهم 2,591 مليون ذكور، و38 ألف إناث، بنسبة 9,3٪ من إجمالي المشتغلين.