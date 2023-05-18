 متحدث الحكومة: من المهم أن نعمل جاهدين لتهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص حتى يعمل وينمو - بوابة الشروق
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متحدث الحكومة: من المهم أن نعمل جاهدين لتهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص حتى يعمل وينمو

هديل هلال
نشر في: الخميس 18 مايو 2023 - 6:06 ص | آخر تحديث: الخميس 18 مايو 2023 - 6:06 ص

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن «رجال الأعمال يشتكون من بعض المعاملة التمييزية للشركات التابعة للدولة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن طلبهم بالمساواة في المعاملة مع شركات الدولة طلب مشروع ولاقى آذانًا صاغية من المجلس الأعلى للاستثمار.

ولفت إلى أن «مجلس الوزراء أعلن النظر في التشريعات المطلوبة للعمل في بيئة موحدة متساوية؛ تتساوى فيها الشركة المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص».

وذكر متحدث الوزراء أن «القطاع الخاص مسئول عن 75% من الناتج القومي الإجمالي، وتوظيف 79% من إجمالي من العمالة»، معقبًا: «لو الدولة تريد أن تنمو فلا يمكن أن تتجاهل تلك الحقيقة، ومن المهم أن نعمل جاهدين لتهيئة البيئة المناسبة للقطاع حتى يعمل وينمو».

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