إعلام الخارجة ينظم ندوة عن دور جهاز حماية المستهلك والحفاظ على حقوق المواطن

عقد مركز إعلام الخارجة بالوادى الجديد، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الخميس، ندوة عن دور واختصاصات جهاز حماية المستهلك والحفاظ على حقوق المواطن، بمقر مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور عبد الله موسى المشرف على قطاع وجه قبلى بجهاز حماية المستهلك، والدكتورة سلوى مصطفى، مدير جهاز حماية المستهلك بالوادى الجديد، والدكتور هشام بكر هارون وكيل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

وقالت أزهار عبد العزيز، مدير مركز إعلام الخارجة، إن الهدف من الندوة هو التعرف على اختصاص جهاز حماية المستهلك وكيفية التواصل أو التقدم بشكوى والإجراءات القانونية المتبعة، وأهمية الدور الرقابى لجهاز حماية المستهلك، وكيفية استقبال الشكاوى الخاصة بالمواطنين والعمل على حلها فور استقبالها بما يضمن وصول الحق للمستهلك وتطبيق القانون على المخالفين.

وقالت إن الندوة شملت عدة نصائح يجب الالتزام بها قبل شراء منتج أو الحصول على سلعة أو خدمة، وذلك في إطار الدور التوعوي الذي يقوم به الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراكز الإعلام وغيرها؛ للتأكيد على الخطوات التى تضمن حق المواطن في منظومة البيع والشراء، والتعاملات المالية المختلفة القائمة على دفع مبلغ مالي نظير خدمة بجودة محددة.

من جانبه، أكد عبد الله موسى، المشرف على قطاع وجه قبلي بجهاز حماية المستهلك، على ضرورة تعميم ونشر ثقافة التمسك بالحقوق والإيجابية في الإبلاغ عن المخالفين المستغلين للمواطنين، فالمستهلك شريك التاجر في الإلتزام بقوائم الأسعار والإبلاغ عن المخالفين لضبط الأسواق.

وأشار إلى الهدف من إنشاء الجهاز، ومدى حمايته للمواطن أوالمستهلك إذا ما أدرك قيمته وأنه طريقه الآمن لضمان حقه من البائع أو مقدم الخدمة، ونصح سيادته الحضور بسرعة التواصل مع فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وعدم التنازل عن حقه كمستهلك يسعى لشراء سلعة أو تقديم خدمة.

وذكر أنه خلال الفترة القليلة المقبلة سيشهد موقع الجهاز تطويراً شاملاً يتيح للمستهلك التسجيل الإلكترونى المباشر للسلعة بعد الشراء مباشرة مما يضمن حق المستهلك في الضمان والحصول على خدمات ما بعد البيع كاملة، والجهاز يقوم بتدريب المؤسسات للتعرف علي حقوق المستهلك لأن ذلك من شأنه الحد من الشكاوى.