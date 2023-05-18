 الرئاسة السورية: بشار الأسد يتوجه اليوم إلى جدة للمشاركة في القمة العربية - بوابة الشروق
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الرئاسة السورية: بشار الأسد يتوجه اليوم إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

هديل هلال
نشر في: الخميس 18 مايو 2023 - 1:06 م | آخر تحديث: الخميس 18 مايو 2023 - 1:06 م

 

قالت رئاسة الجمهورية السورية، إن الرئيس بشار الأسد، يتوجه اليوم الخميس، إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد، غداً الجمعة.

وفي وقت سابق، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمراراً لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك، وتوحيد الصف، لصالح الشعوب العربية كافة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن قمة جدة تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة، بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.

 

 


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