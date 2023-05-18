توقيف أكثر من 400 لاجئ وطالب لجوء في مالاوي

أعلنت سلطات مالاوي، اليوم الخميس، أنها أوقفت أكثر من 400 لاجئ وطالب لجوء في العاصمة ليلونجوي رفضوا العودة إلى مخيّم مكتظ خارج المدينة.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن 408 أشخاص، بينهم أكثر من مئة طفل، أوقفوا خلال عملية استمرت يومين بدأت بعمليات تفتيش قبل الفجر في عدة أحياء في ليلونجوي أمس الأربعاء، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء ذلك بعد نحو شهرين من توجيه الحكومة إنذارًا للأشخاص للعودة إلى مخيم دزاليكا المكتظ على بعد 40 كيلومترًا شمال المدينة.

وقال الناطق باسم الوزارة باتريك بوثا لوكالة الصحافة الفرنسية "انقضت المهلة التي حددناها لهم".

وأضاف "أشرنا إلى أن عدم الترحيل سيستدعي تدخل الشرطة (...) لفرض عملية الانتقال".