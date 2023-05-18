وفد الوكالة الألمانية يتفقد مديرية القوى العاملة بالإسكندرية

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأسكندرية، بشأن زيارة ميدانية لوفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ" للمديرية ومكاتب التشغيل المطورة ومركز تدريب مهني محرم بك.

وذكرت الوزارة أن الزيارة تأتي إصدار دراسة حديثة للبدء في مشروع جديد للدخول الي سوق العمل من خلال منصة ويهدف المشروع إلي فتح آفاق جديدة لمستقبل الشباب في مصر، وكذلك عقد ندوة مشتركة بين مكتب السلامة والصحة المهنية ومكتب تفتيش العمل برج العرب.

ونوهت بأن التعاون يأتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة باهمية التوجيه والتوعية للعاملين حول في مختلف أماكن العمل بحقوقهم وواجباتهم في قانون العمل والحفاظ علي بيئة عمل امنة وصحية ، والتعاون مع الشركاء الإجتماعيين والتنسيق معهم في مجالات التدريب المهنى وتطوير أساليب العمل.

وفي سياق آخر، أوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، تنظيم ندوة توعية مشتركة بين مكتبي: السلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل برج العرب، وذلك لتوعية العاملين بالمخاطر الكيميائية.