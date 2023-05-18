الوصاية لم تكن أمرا عقائديا بل معاملات بين الناس

عرض الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني سابقا، ومحكم أسري بوزارة العدل، رؤية فقهية لقانون الوصاية والولاية على المال خلال كلمته بالجلسة الثانية بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، التي تناقش مسائل الوصاية وقانون الولاية على المال.

وأكد أن الشرع ليس حجر عثرة أمام الناس، لافتا إلى أن الوصاية لم تكن أمر عقائدي بل كانت معاملات بين الناس، واستشهد بالاية الكريمة "طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى".

وأكد أن القوانين السابقة تلائمت مع حقبة زمنية معينه، وبالتالي من الممكن تغييرها حتى تكون ملائمة لما نعيشه الآن، مشددا لا يوجد جمود في هذا الأمر".

واوضح أن الوصي على المال ليس أمر محسوم في الشريعة، ولا يوجد نص مقدس بشأن هذا الأمر، مؤكدا أن هذه الأمور قابلة للتجديد.