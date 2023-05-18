انضمام المخرج العالمي ريدلي سكوت لمجلس مهرجان عمان السينمائي الاستشاري

أعلن مهرجان عمّان السينمائي الدولي–أوَّل فيلم عن انضمام المخرج العالمي ريدلي سكوت لمجلسه الاستشاري، الذي اشتهر بتقديم أفلام الرعب والخيال العلمي، منها: "إليان"، و"بليد رنر"، و"غلاديايتر".



وبهذه المناسبة، قال المخرج ريدلي سكوت: "يشرفني أن أنضم إلى مجلس إدارة مهرجان عمّان السينمائي الدولي - أوَّل فيلم. سرد القصص لغة عالمية تجمع الناس، وقد تساهم في تجاوز اختلافاتنا أكثر من أي وقت مضى. ومن المهم تسليط الضوء على الأصوات الجديدة في صناعة الأفلام من البلدان والأماكن التي لم تُرو قصصها بعد. مهرجان عمّان السينمائي الدولي ملتزم بتقديم هذه القصص، وأنا فخور كوني جزءًا من هذا العمل المهم".

وعلّقت الأميرة ريم علي، رئيسة المهرجان، على انضمام سكوت للمجلس الاستشاري: "يعد السير ريدلي سكوت أستاذاً في فن سرد القصص وله تأثير عالمي في صناعة الأفلام. لا شك في أن وجوده ضمن نخبة من الخبراء في مجلسنا الاستشاري سيثري جهود المهرجان في دعم صنّاع الأفلام في منطقتنا".

وذكرت: "شاهدنا من الصفوف الأمامية مستوى المهنية وأخلاقيات العمل العالية التي مارسها خلال تصويره في الأردن فيلمين حصلا على نجاح كبير في شبابيك التذاكر، هما: المريخي وكُل المال في العالم".

ويتكون المجلس الاستشاري من 11 عضواً مميزاً يعملون في قطاعي صناعة الأفلام وإدارة الأعمال، هم: جورج خبّاز (ممثل وكاتب ومخرج مسرحي وفنان تصويري وأستاذ جامعي)، وجيهان الطاهري (مخرجة وكاتبة وفنانة تصويرية ومنتجة)، ورشيد مشهراوي (مخرج وكاتب)، وسامر المجالي (المدير التنفيذي للخطوط الجوية الملكية الأردنية).

كما ينضم للمجلس كل من: صبا مبارك (ممثلة ومنتجة)، وعبد الرزاق عربيات (المدير العام لهيئة تنشيط السياحة)، وعمر أبو جابر (رجل أعمال)، ولينا دي لادوسيت (مستشارة في مجال الأعمال الخيرية والثقافية)، ومهند البكري (المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام)، ويسري نصر الله (مخرج وكاتب).

ويعرض مهرجان عمان السينمائي الدولي–أول فيلم مجموعة أفلام متنوعة عربية وعالمية. أطلقت دورته الأولى عام ٢٠٢٠، وأصبح خلال فترة وجيزة حدثاً هاماً في المشهد السينمائي، حيث يهدف إلى الترويج للتعبير الإبداعي المميز وتوفير منصّة لصنّاع الأفلام لعرض أعمالهم؛ لاسيما الأولى منها، ويؤكد قرار سكوت بالانضمام لمجلسه الاستشاري على أهمية عمّان المتزايدة على الساحة الثقافية الدولية، وتساعد مشاركته على استقطاب أفضل المواهب وتوسيع أفق المهرجان عالمياً.