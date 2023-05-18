 وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين والمغرب والأردن يبحثون التطورات الإقليمية والدولية - بوابة الشروق
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وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين والمغرب والأردن يبحثون التطورات الإقليمية والدولية


نشر في: الخميس 18 مايو 2023 - 6:22 ص | آخر تحديث: الخميس 18 مايو 2023 - 6:22 ص

اجتمع وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين والمغرب والأردن، على هامش الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية في جدة، وذلك في إطار التشاور المستمر لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تطور الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران المبرم في مارس الماضي.

تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر والرؤى في إطار العمل على الحفاظ على المصالح العربية المشتركة، كما تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على استمرار التشاور في إطار تلك الصيغة، وبما يضمن التنسيق المشترك من أجل مراعاة المصالح العليا المشتركة.

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