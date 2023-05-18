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باكستان: الشرطة تواصل تطويق منزل رئيس الوزراء السابق عمران خان

إسلام آباد - د ب أ
نشر في: الخميس 18 مايو 2023 - 10:27 ص | آخر تحديث: الخميس 18 مايو 2023 - 10:27 ص

 

واصلت الشرطة الباكستانية تطويق منزل رئيس وزراء البلاد السابق عمران خان، مع قرب انتهاء مهلة الـ24 ساعة الممنوحة له لتسليم المشتبه بهم المزعوم وجودهم في الداخل.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، أن الشرطة كانت قد أمهلت خان حتى الثانية من ظهر اليوم لتسليم عدد من الأشخاص مطلوبين لتورطهم في الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت عقب اعتقال خان مؤخرا.

وقد أثار تطويق الشرطة لمنزل خان غضب العديد من أنصار رئيس الوزراء السابق، وأثار مخاوف بشأن إمكانية وقوع المزيد من الاشتباكات بينهم وبين قوات الأمن.


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