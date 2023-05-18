رضا عبد العال: يوسف أسامة نبيه لم يخطئ بالتفاوض مع بيراميدز

برر رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، موقف يوسف أسامة نبيه، لاعب الزمالك، بالدخول في مفاوضات مع نادي بيراميدز للانتقال له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «Ten»: «يوسف أسامة نبيه لم يخطئ في هذا الموقف، حيث لم يتواصل معه أحد من مسؤولي الزمالك بشأن تجديد عقده، فضلا عن ضعف المقابل المادي الذي يحصل عليه من النادي، لذلك أطالب الجماهير بتفهم موقف اللاعب».

وأضاف: «موقف يوسف نبيه يختلف كثيرًا عن رمضان صبحي، فالأخير حينما انتقل إلى صفوف بيراميدز كانت مفاجأة غير متوقعة وبمثابة ضربة العمر للنادي الأهلي وجماهيره التي كانت تعتبر اللاعب هو الفتى الذهبي».

في سياق آخر تطرق رضا عبد العال للحديث عن خسارة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، بقوله: «ريال مدريد تلقى خسارة قاسية من مانشستر سيتي، لم يكن له أي تواجد طوال المباراة».

وأضاف: «الفريق الإنجليزي فرض سيطرته منذ اللحظة الأولى، ولعب كرة قدم ممتعة بقيادة الإسباني بيب جوارديولا الذي يبتكر في الساحرة المستديرة، وهو أفضل مدير فني في تاريخ اللعبة، أؤكد ذلك منذ أن كان مدربا لبرشلونة، وتأكد صحة ما أقول».

وأتم: «مانشستر سيتي حسم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ورحلة إنتر ميلان الإيطالي انتهت إلى هنا، الفريق قدم مباريات جيدة طوال مشواره بالبطولة، لكن من سوء حظه أنه سيصطدم بأفضل الأندية في العالم حاليا».