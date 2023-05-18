تايمز: ميلوني تشرع في تطهير التلفزيون الإيطالي من معارضي حكومتها

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تعرضت لانتقادات مفادها أنها تقوم بتطهير شبكة البث الإيطالية التابعة للدولة، من معارضي حكومتها، وذلك بعد مغادرة أشهر مذيعى البرامج الحوارية في إيطاليا، فابيو فازيو للشبكة بشكل مفاجئ.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير لها أمس الأربعاء، إن فازيو، الذي انتهى عقده، رحل عن شبكة "راي" (راديو تلفزيون إيطاليا) هذا الأسبوع، فيما ضمت ميلوني وحلفائها مديرين تنفيذيين كبار جدد للتصدي إلى ما يدّعون أنه تحيز يساري بالقنوات التليفزيونية الثلاث في الشبكة.

وأوضحت الصحيفة أن فازيو اجتذب جمهور عريض لبرنامجه الذي يبث منذ فترة طويلة، وظهر فيه ضيوف مثل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وبابا الفاتيكان البابا فرنسيس، مشيرة إلى أن دفاع فازيو عن حقوق المهاجرين جعله شخصية مكروهة لدى اليمين الإيطالي.

ونوهت بأن ميلوني ادعت في عام 2017 أن فازيو يتلقى راتب أكبر من المستحق من شبكة "راي"، داعية الإيطاليين إلى "التمرد" ومقاطعة برنامجه.

وفي حين غادر فازيو الشبكة ووقع عقدا مع قناة تليفزيونية خاصة، أعرب وزير البنية التحتية ماتيو سالفيني (زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف)، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" عن سعادته برحيل فازيو.

ورد فازيو على ذلك، قائلا: "يشعر الساسة أن نتائج الانتخابات تبرر لهم التصرف في الأشياء التي هي ملكية عامة وكأنه ملكا لهم".

وأيده ساندرو روتولو، المتحدث باسم شؤون الإعلام في المعارضة اليسارية، قائلا: "إنه لأمر جلل، هذا اليمين جشع وحاقد".

ورجحت تقارير إعلامية أن المديرين الجدد بشكبة "راي" سيخصصون فترة بث لبينو إنسيجنو، الذي يساعد في تنظيم التجمعات الانتخابية لميلوني.

وذكرت "تايمز" أن خطوة ميلوني للإشراف على التعيينات الجديدة في شبكة "راي" بعد فوزها في الانتخابات في سبتمبر الماضي ليست جديدة على إيطاليا، موضحة أنه "لطالما شهدت الشبكة العديد من المرشحين من قبل الأحزاب، وذلك لتسليم الوظائف إلى المؤيدين وضمان الحصول على تغطية إخبارية مواتية.

ولفتت إلى أن محاولة ميلوني السيطرة على الشبكة تتزامن مع الحملة التي يشنها حزبها ضد ما يعتبره "تحيزًا يساريًا" يسود الثقافة الإيطالية بأكملها.