القوى العاملة: ندوات للتوعية بأضرار التدخين والإدمان في أسيوط

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، من خلال وحدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً، بالتعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية سلسلة ندوات للتوعية تحت عنوان "التدخين والإدمان بين الحقيقة والأوهام".

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في إطار البروتوكول الموقع مع صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي لرفع الوعي بمخاطر التعاطى والإدمان للمواد المخدرة بين فئات المجتمع ولا سيما فئة العمال والمهنيين بكافه المواقع والمصانع على مستوى المحافظة لكونها أحد الفئات الأكثر عرضه للتعاطي بسبب كثرة المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات.

وأكد علي سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، في تقريره للوزارة، ضرورة نشر الوعي الثقافي بمخاطر الإدمان والتعاطي، حيث نظمت وحدة المساواة بين الجنسين، وإدارة السلامة والصحة المهنية سلسلة ندوات توعية لتحقيق الهدف المنشود من البروتوكول، حيث استهدفت تلك الندوات العاملين بالشركة الدولية للمستلزمات الطبية، وأيضاً شركة ماس للمستلزمات الطبية.