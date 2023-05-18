في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي وتحقيق رقم قياسي عالمي جديد لأطول ساعات طهي دون توقف، استمرت طاهية نيجيرية في الطهي لنحو 100 ساعة متواصلة، لتتجاوز بذلك الرقم القياسي الحالي الذي يبلغ حوالي 88 ساعة.



وبدأت الطاهية النيجيرية هيلدا باتشي الطهي، يوم الخميس الماضي، في محاولة لكسر الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الطاهي الهندي لاتا توندون في موسوعة الأرقام القياسية العالمية "جينيس" والذي يبلغ 87 ساعة و45 دقيقة، كان قد سجله في عام 2019، وفقا لـ"سبوتنيك" الروسية.



وبحلول الساعة السادسة مساءا، من يوم الاثنين الماضي، كانت الطاهية النيجيرية قد طهت لمدة أربعة أيام وما يعادل أكثر من 97 ساعة دون توقف في منطقة ليكي في لاجوس، المركز التجاري لنيجيريا، لتنال شهرة واسعة في الدولة الواقعة في أفريقيا الغربية.



وبالرغم من عدم حضور موسوعة جينيس للأرقام القياسية الحدث في منطقة الطهو في لاجوس بنيجيريا، لكن المنظمة العالمية نشرت تغريدة عبر موقع التغريدات القصير "تويتر"، قالت فيها بأنها كانت على علم بمحاولة الشيف تحطيم الرقم القياسي في الطهي، لكنها نحتاج إلى مراجعة جميع الأدلة قبل الإعلان رسميا عن الرقم القياسي الجديد للطاهية النيجيرية.



وتعليقا على الحدث، غرّد الرئيس النيجيري محمد بخاري عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أيضا ليقول إن يوم الاثنين كان يوما رائعا لنيجيريا.. دافع هيلدا وطموحها ومرونتها جلب اهتماما كبيرا ونظرة ثاقبة على تفرد الطعام النيجيري، وفقا للشبكة الروسية.



أما الطاهية النيجيرية هيلدا فقالت إنها حاولت تحطيم الرقم القياسي لإظهار مدى قدرة الشباب النيجيري وتصميمه على العمل الجاد وأيضا لإطلاق حملة للشابات الأفريقيات المهمشات في المجتمع، متمنية أن يتعلم العالم المزيد عن المأكولات النيجيرية.