روسيا تغير اللوائح للسماح بإجراء انتخابات بموجب الأحكام العرفية

أقر نواب البرلمان الروسي تدابير من شأنها السماح بإجراء انتخابات في ظل الأحكام العرفية، فيما يستعد الكرملين لسلسلة من عمليات التصويت الإقليمية وفترة رئاسية خامسة محتملة للرئيس فلاديمير بوتين وسط الحرب الدائرة في أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقالت بلومبرج إنه بموجب التشريع الذي أقره مجلس الدوما اليوم الخميس، سيتمكن حكام المناطق التي أعلنت فيها الأحكام العرفية من طلب إجراء الانتخابات.

وستقرر لجنة الانتخابات المركزية بعد ذلك ما إذا كانت ستوافق على إجراء تصويت بعد مناقشات مع وزارة الدفاع الروسية و جهاز المخابرات الداخلية (إف إس بي).

وقال النواب إن الهدف هو تمكين أربع مناطق بأوكرانيا تحتلها روسيا من المشاركة في الانتخابات الإقليمية في الخريف المقبل الذي يمثل بداية موسم الحملة الانتخابية المؤدية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل.

يشار إلى أن بوتين فرض الأحكام العرفية في تلك المناطق في أكتوبر، بعد أسابيع من إعلان ضمها إلى روسيا.

كما وقع على أمر بوضع المنطقة المركزية في روسيا، والتي تشمل موسكو والمناطق المحيطة بالعاصمة، في حالة "تأهب قصوى"، وكذلك مناطق في المنطقة الجنوبية بالقرب من الحدود مع

أوكرانيا.