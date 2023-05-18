مقرر المحور الاقتصادي: الطبقة المتوسطة في مصر تئن تحت وطأة التضخم

قال الدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن العدالة الاجتماعية هي مفهوم أوسع من الحماية الاجتماعية، التي تعد جزءَا من العدالة الاجتماعية.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الأربعاء، أن «الحماية الاجتماعية أكثر قلقًا على أكثر فصيل في المجتمع يحتاج إلى معونة»، لافتًا إلى أن «العدالة الاجتماعية تشمل كل أطراف المجتمع».

وأشار إلى أنه يتوجب على الدولة توفير فرصة للمواطنين، في الحصول على تعليم جيدة وخدمة صحية جيدة، ووظيفة تتوافق مع قدرات المواطن ومؤهلاته، كذلك منحه فرصة في الحصول على حقه في القضاء العادل، وحقه في ممارسة حياته السياسية.

وشدد أنه لا يجب اختزال العدالة الاجتماعية في أنها الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الطبقة المتوسطة في مصر تئن خلال الوقت الحالي تحت وطأة التضخم.

ولفت إلى أن التضخم يتزايد والأجور غير قادرة على ملاحقة زيادة الأسعار، وبالتالي الطبقة المتوسطة تتضاءل وبعضها يسقط إلى الطبقة الأقل، مؤكدًا أن المجتمع الذي يشعر فيه المواطنين بقدر من العدالة في تكافؤ الفرص بناءً على المجهود، يتحقق فيه الأمان والتكافل الاجتماعي والاتساق بين طبقاته، ولا يكون هناك فرصة لمن هو متطرف في محاولة التلاعب بأي فرد.

وأكد ضرورة توفر العدالة الاجتماعية من الناحية العملية والبرجماتية، بما يجعل المجتمع يعيش بشكل جيد عن طريق ضمان قدر من العدالة، لافتًا إلى أنه من هذا المنطلق تأتي أهمية الحوار الوطني.