قال الإعلامي يوسف الحسيني، ممثل حزب مستقبل وطن، إن هناك غيابًا كبيرًا لدور الدولة في تقديم دعم ثقافي حقيقي للفرد والأسرة، بالمفهوم الأكثر شمولية.

وعلق خلال جلسة بعنوان «قضايا الهوية الوطنية»، التي تنظمها لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن فعاليات المحور الوطني، اليوم الخميس، على مسلسل «كليوباترا»، الذي عرضته منصة نتفليكس مؤخرًا.

وأضاف: «مسلسل تافه لا يخاطب الأكاديميين، بل أنتج لتغيير وتثبيت صورة معينة في الذهنية العالمية عن طريق واحدة من أكبر المنصات في العالم»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى «الحاجة لخلق بنية تشريعية جيدة ووضع تعديلات جديدة تسمح بحرية الفكر والتعبير والتطور الفكري والفلسفي دون حجر عليه، وتسمح أيضًا بحرية البحث العلمي دون وضع ضوابط، بخلاف الضابط الأخلاقي فقط».

ونوه أن «الانغلاق على الذات كارثة حقيقية لدى أجيال في عمر أولاده»، معقبًا: «هناك مجموعة من المصطلحات والأفكار الطبقية راسخة ومكرسة في نفوس أجيال بدأت من أول جيلي وفضلت مستمرة، من أبرزها أنت لو مش ساكن في كومبادوند أصبحت عندك مشكلة، لأنك لست من الطبقة العليا المخملية في المجتمع».

وانطلقت، اليوم الخميس، أولى جلسات المحورِ المجتمعي للحوارِ الوطني، الذي يضم 6 لجان فرعية.

وتعقد اليوم أربع جلسات، تخصَص جلستان لقضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.