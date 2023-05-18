سكان حدائق الأهرام يشكون من تكرار الحوادث وارتفاع أعداد الضحايا ويطالبون المسئولين بالتدخل

رئيس جمعية هضبة الأهرام: ضبط سير السيارات ليس مسئوليتنا وننتظر تحرك المرور



تزايدت شكاوى قاطنى منطقة حدائق الأهرام، من انتشار ظاهرة السير عكس الاتجاه فى الشوارع الرئيسية مما يؤدى لزيادة كبيرة فى حوادث السير.

وقال أحمد عصمت، أحد ساكنى المنطقة إن هذه الظاهرة أصبحت تمثل خطورة كبيرة على سكان المنطقة سواء المشاة أو أصحاب السيارات، خاصة فى ظل وجود الكثير من المتهورين الذين يقودون سياراتهم بسرعات عالية رغم سيرهم عكس الاتجاه.

وأشار عصمت إلى أن الظاهرة تتفاقم فى «شارع الضغط العالى» وهو أحد الشوارع الرئيسية الواسعة.

ويطالب الساكن أحمد ياسين، بنشر رجال مرور فى الميادين العامة والشوارع الرئيسية بالمنطقة من أجل التصدى لهذه الظاهرة، بالإضافة إلى ضرورة وضع مطبات صناعية للحد من سير السيارات بسرعة عالية، مع وجود لافتات إرشادية ومن يخالفها يوقع عليه غرامة مالية.

من جهته قال المهندس تامر الشحات رئيس مجلس إدارة جمعية هضبة حدائق الأهرام، إن ضبط سير السيارات فى الطرق العامة والميادين غير منوطة بالجمعية، مضيفا: «نحن غير مسئولين عن سير السيارات فى الاتجاه العكسى لأنها وظيفة رجال المرور المنوطة بضبط سير السيارات المخالفة».

وأضاف الشحات لـ«الشروق»، أن إدارة المرور هى الجهة الوحيدة التى تستطيع إلزام المواطنين بالسير بشكل صحيح فى الطرق الرئيسية من خلال وسائل عديدة منها فرض الغرامات أو سحب الرخص من السيارات التى لا تتبع قواعد السير الصحيحية وليست الجمعية نهائيا.

وأوضح الشحات، أن الدور المنوطة بالجمعية هو رصف وتأهيل الطرق ووضع علامات إرشادية للمواطنين لطرق السير وضبط الدوران بين كل طريق والآخر، لافتا إلى أن الجمعية ستوفر خلال الفترة المقبلة نقاط مرور فى الطرق الرئيسية والميادين حتى يتم ضبط السير الصحيح فى الشوارع وإلزام المواطنين بالقواعد المرورية.

وأشار الشحات إلى، أن وجود خطة لتطوير ورصف وإعادة تأهيل الشوارع سواء كانت رئيسية أو جانبية من أهمها شارع الضغط العالى، فضلا عن غلق جميع التقاطعات المتواجدة بالميادين وبعد مسافة معينة سيتم عمل دوران للخلف.

وأكد رئيس الجمعية، أن الخطة التى تعمل عليها الجمعية، تشمل جزئين، الأول رصف وتطوير نحو 36 كيلو بالشوارع الرئيسية والجانبية، والجزء الآخر هو تطوير أربعة ميادين رئيسية من ضمنها الثروة المعدنية وميدان النادى وميدان البوابة التانية بتكلفة تصل لـ 25 مليون.

وأشار إلى أن تكلفة خطة التطوير تصل إلى 173 مليون جنيه من ضمنها 25 مليون لتطوير الميادين ويمكن زيادة المبلغ إلى 25% من إجمالى الميزانية ومن الممكن أن تصل إلى 200 مليون، لافتا أنه من المستهدف أن يتم الانتهاء من خطة تطوير الأسفلت نهاية العام الحالى والفترة الحالية سيتم البدء فى تطوير الميادين.