صندوق النقد يوافق على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لدعم اقتصاد غانا

وافق صندوق النقد الدولي على طلب غانا حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لدعم اقتصاد تلك الدولة المثقلة بالديون، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدرين القول إن اقتصاد غانا سيتلقى دفعة أولية بقيمة نحو 600 مليون دولار.

واجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء لمناقشة الموافقة على البرنامج، ومن المقرر أن يعلن قراره في وقت لاحق اليوم. ورفض متحدثون باسم الصندوق ووزارة المالية في غانا التعليق، على الفور.

ووفقا لبلومبرج، أصبحت عملة غانا "السيدي" الأفضل أداء في العالم مقابل الدولار على مدى الأشهر الستة الماضية حيث راهن المستثمرون على أن الدولة كانت تقترب من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.