 صندوق النقد يوافق على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لدعم اقتصاد غانا - بوابة الشروق
الخميس 18 مايو 2023 4:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

صندوق النقد يوافق على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لدعم اقتصاد غانا

د ب أ
نشر في: الخميس 18 مايو 2023 - 3:42 ص | آخر تحديث: الخميس 18 مايو 2023 - 3:42 ص

وافق صندوق النقد الدولي على طلب غانا حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لدعم اقتصاد تلك الدولة المثقلة بالديون، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدرين القول إن اقتصاد غانا سيتلقى دفعة أولية بقيمة نحو 600 مليون دولار.
واجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء لمناقشة الموافقة على البرنامج، ومن المقرر أن يعلن قراره في وقت لاحق اليوم. ورفض متحدثون باسم الصندوق ووزارة المالية في غانا التعليق، على الفور.

ووفقا لبلومبرج، أصبحت عملة غانا "السيدي" الأفضل أداء في العالم مقابل الدولار على مدى الأشهر الستة الماضية حيث راهن المستثمرون على أن الدولة كانت تقترب من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك