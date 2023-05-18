إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالعاشر من رمضان

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أصيب 8 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي أمام كوبرى سيراميكا بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ابن سينا بمدينة العاشر من رمضان بوصول 8 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين حدوث إصابة المصابين إثر ستعرضهم لحادث انقلاب سيارة سوزوكي يستقلونها أمام كوبري سيراميكا بمدينة العاشر من رمضان، وتم رفع آثار الحادث وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث وأمرت بانتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث وتحديد سببه ومدى صلاحية السيارة للسير بعد الحادث.