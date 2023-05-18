متحف شرم الشيخ يقيم معرض التنوع البيولوجي البيئي وجودة الحياة عبر العصور

أقام متحف شرم الشيخ، اليوم الخميس، معرضًا مؤقتًا بعنوان "التنوع البيولوجي البيئي وجودة الحياة عبر العصور" داخل قاعة الحضارات بالمتحف، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف.

وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إنه جرى افتتاح معرض "التنوع البيولوجي البيئي وجودة الحياة عبر العصور" بحضور عددًا كبيرًا من السائحين من مختلف جنسيات العالم، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، والذي يوافق 18 من مايو من كل عام منذ عام 1977.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم الخميس، أنه جرى إقامة المعرض يهدف إبراز أهمية التنوع البيولوجي في التاريخ القديم خلال العصور الرومانية، البيزنطية، القبطية والإسلامية، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى أخر شهر يونيو المقبل.

وأشار إلى أن إدارة المتحف حرصت أيضًا على تنفيذ ورشة فنية عن التنوع البيولوجي عند المصريين القدماء، بحضور عددًا من الأطفال من مختلف الأعمار، قام الأطفال خلالها بتوصيل النقاط ليظهر شكل الحيوانات، ليتعرف على أشكالها الأطفال، وأيضًا الاسم التي اطلقها عليها المصري القديم، وتلوين الشكل الناتج.

كما جرى تنفيذ لعبه حركية يتعرف خلالها الطفل على شكل الحيوان قديمًا، ومدى التغير الذي طرأ عليه حتى الآن للتكيف مع التغييرات المناخية.