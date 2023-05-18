قالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة في البرلمان، وذلك بشأن إقدام محافظة القاهرة على هدم وإزالة مقبرة شاعر النيل حافظ إبراهيم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن الإجابة على طلب إحاطتها من المفترض أن يأتي من محافظ القاهرة، بغض النظر عن الوزارة التي طلبت هدم المقبرة.

ورجحت أن تكون وزارة النقل والمواصلات الجهة التي طلبت هدم المقبرة، لو الأمر مرتبط بإنشاء طريق جديد، مؤكدة في الوقت نفسه أنها، مسئولية تضامنية بين المحافظة والنقل ووزارة الثقافة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك حلولًا أخرى للتعامل مع منطقة القاهرة الإسلامية بالكامل، منوهة أن ما وصفته بـ«الاستسهال والهدم لعمل كوبري أو طريق» أمر لا تجده صحيحًا.

وأكملت: «هناك العديد من الحلول، لدينا أساتذة تخطيط عمراني مصريون في كل منطقة بالعالم ومهتمون بتلك المنطقة التاريخية ومنطقة القاهرة الإسلامية، ويرون أنه لابد من وجود حلول بديلة وشرايين مختلفة عن هدم تلك المناطق ونعمل مكانها طرق وكباري».

وتقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، ووزير النقل والمواصلات، ووزير التنمية المحلية، وذلك بشأن إقدام محافظة القاهرة على هدم وإزالة مقبرة شاعر النيل «حافظ إبراهيم».