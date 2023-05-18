قال الدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن هناك ثلاث محاور رئيسية في الحوار "السياسي والاجتماعي والاقتصادي".

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الأربعاء، أنه لم يندهش بوجود نسبة عالية من المواطنين مُهتمة بالمحور الاقتصادي، مؤكدًا أن أثر ما يحدث في الاقتصاد يؤثر بشكل مباشر ويومي على حياة الناس.

وأضاف أن الجانب الاقتصادي من الصعب أن يتخلى عنه الناس، ولكنه يرى أن المحور السياسي شديد الأهمية ولكن أثره غير مباشر وهذا ما يجعله أقل اهتمامًا لدى المواطنين، معقبًا: «إذا أردنا إصلاح الاقتصاد، فلابد من إصلاح السياسية».

وذكر أن المحور الاقتصادي يدور حول ثلاث محاور أساسية، وفي مقدمتها العبور الآمن من الأزمة الاقتصادية التي نمر بها حاليًا، المحور الثاني هو تكبير «الكعكة» وهو معدل النمو، والثالث التوزيع العادل لمعدلات النمو.

ولفت إلى أن هناك مسافة بين الفعل والأثر أي أن الحوار الوطني مؤسسة ليست دائمة، موجودة لهدف معين وطرح بدائل، وفرصة للحديث بين مختلف الأطياف في المجتمع، مؤكدًا أن بعض التوصيات التي ستخرج عن الحوار سيكون لها آثر آني ولحظي، والبعض الآخر سيأخذ وقتًا.

وذكر أنه ليس من الضروري أن تأخذ كل الأطروحات التي ستنتج عن الحوار الوطني شكل إصلاح تشريعي، ولكن من الممكن أن يكون هناك تغير في التوجه للبعض الآخر، مؤكدًا أن كل ما سيخرج من مقترحات سيكون محل نظر من الأطراف المعنية في المجتمع.