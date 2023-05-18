قال عماد سلامة عبدالرحمن، ممثل التيار الإصلاحي، إن قضايا الولاية والوصاية على المال تتمحور حول 3 قضايا رئيسية: ترتيب الولاية ومدد ومواعيد الصرف وقيمة الأموال.

وأضاف خلال جلسة بعنوان «قضايا الولاية والوصاية على المال»، التي تنظمها لجنة الأسرة بالمحور المجتمعي ضمن فعاليات المحور الوطني، اليوم الخميس، أن هناك خلافًا فقهيًا في ترتيب الولاية على القاصر بعد وفاة الأب.

وأشار إلى اتفاقه بأن الأم الأولى برعاية شئون القاصر بعد وفاة الأب، منوهًا أن «الأزهر الشريف يجب أن يقيم الأمر، حتى لا يقع خلاف دستوري».

ونوه أن المادة 47 في قانون الوصاية على المال، حددت الصرف بـ300 جنيه ارتفعت إلى 500 جنيه ثم إلى 10 آلاف جنيه.

ودعا إلى تقييم نفقة الصغير وفقا لملاءة الأب أو الجد بناء على مستوى المعيشة، معقبًا: «الطفل في شبرا غير اللي في التجمع أو الذي يتعلم بالخارج، تقييم نفقة القاصر بعد جرد التركة أمر غير مفعل، ويتطلب شقًا تنفيذيًا بحاجة للتفعيل.

وانطلقت، اليوم الخميس، أولى جلسات المحورِ المجتمعي للحوارِ الوطني، الذي يضم 6 لجان فرعية.

وتعقد اليوم أربع جلسات، تخصَص جلستان لقضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.