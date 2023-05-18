نادية مصطفى تروج لأغنيتها الجديدة ساعات قليلة: فرحانة وخايفة

روجت المطربة نادية مصطفى، لأغنيتها الجديدة "ساعات قليلة" التي تستعد لطرحها قريبا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



كتبت نادية مصطفى: "قريبا جدا ساعات قليلة، إن شاء الله وتسمعوا وتشوفوا أغنيتي الجديدة".



وتابعت: "فرحانة جدا وخايفة جدا بس أملي في ربنا كبير، ادعولي بالنجاح والتوفيق، وأنا بدعي ربنا ليل ونهار، إن الغنوة إن شاء الله تعجبكوا".



وأكملت: "فخورة جدا بالعمل مع شركة إنتاج ضخمة وفخمة وراقية في التعامل، وسعيدة وفرحانة بالتعاون مع ملحن عبقري وفنان حقيقي هو مصطفي العسال، وأما الكلمة الجميلة فهي للشاعرة الجميلة نور عبدالله والتي تمنيت الغناء من كلماتها، ولمسة الفنان أمين أرتيست، والفيديو كليب من إخراج الرائعة قلبا وقالبا رودينا حاطوم، ومهما قلت هبقى عايزة أقول كتير عنها ومش هوفيها حقها".



وأضافت: "ناس كتير تعبوا معايا في الغنوة هذكرهم كلهم مع نزول الكليب، وطبعا لو شكرتهم عمري كله مش هوفيهم حقهم، وفضلا وليس أمرا تساعدوني في نشر الغنوة أما تنزل.. قربت أوي".





