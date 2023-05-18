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ارتفاع عدد زائري اليابان إلى نحو 2 مليون في أبريل بعد تخفيف الصين قيود السفر

د ب أ
نشر في: الخميس 18 مايو 2023 - 11:11 ص | آخر تحديث: الخميس 18 مايو 2023 - 11:11 ص

أظهرت بيانات رسمية، أن عدد زائري اليابان ارتفع إلى رقم قياسي يقرب من مليوني زائر في أبريل الماضي، بسبب استفادة الزائرين من تخفيف قيود السفر في الصين.

ونقلت صحيفة "جابان توداي" اليوم الخميس، عن منظمة السياحة الوطنية اليابانية القول، إن عدد زائري اليابان من الأجانب بغرض العمل والترفيه، قفز إلى 95ر1 مليون في الشهر الماضي، من 82ر1 مليون في مارس.

ولايزال عدد الوافدين منخفضا بنسبة 33% عن شهر أبريل من عام 2019، أي قبل تفشي جائحة كورونا، وقبل تطبيق القيود على السفر بغرض مكافحة تفشي الفيروس في العام التالي.

وخففت الصين في الشهر الماضي، القيود المفروضة على السفر، والتي كانت قد تسببت في وقف التدفق المربح للزائرين خلال فترة تفشي جائحة كورونا. وكان 9.5 مليون زائر صيني وضصلوا إلى اليابان في عام 2019، وهو رقم قياسي يمثل ثلث إجمالي عدد الزائرين.

ولكن من المرجح أن يستغرق التعافي الكامل بعض الوقت، بسبب النقص المستمر في أعداد الرحلات الجوية.


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