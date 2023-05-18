هنأت الفنانة يسرا، الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ83، قائلة إنه أساس حياة المصريين والفن العربي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء: «زي ما قال عمرو دياب، في حياتنا هما الأساس، وعادل إمام أساس حياتنا وأساس ضحكتنا وأساس فننا».

وأضافت: «مهما الواحد قال عنه وشكره مش كفاية، مش كفاية على اللي قدمه لنا والابتسامة والضحك، في حياة كاملة ومشوار طويل مع الأستاذ عادل، مليان كل حاجة وكل المعاني اللي في الدنيا، ربنا يخليه لنا ويديه الصحة ويفضل يسعدنا كده على طول».

وأشارت إلى أن «عادل إمام مثقف ثقافة مخيفة، ويستعمل تلك الثقافة في فنه بشكل جيد وخلاق وذكي»، معقبة: «جماله إنه ابن الراجل الغلبان، ويحب الراجل الغلبان في الشارع، ويعرف يتعامل مع ملوك ورؤساء وكل نمط في الحياة».

ووصفت ذكاء الزعيم بـ«الخارق»، مستطردة: «ذكاؤه خارق يعرف يشوف الناس من جوا مش من برا ويقيم اللي قدامه، هو خجول جدًا بشكل لا يتصوره أحد، بيتكسف بجد ولما بزود الشكر فيه يقول لي بس بقا».

وأكدت أن «عادل إمام شخصية لن تتكرر في التاريخ مرة أخرى»، قائلة إنه «على المستوى الإنساني عظيم وصاحب صاحبه وجدع لا يتأخر على أحد ولا يُظهر أنه يخدم الآخرين».

واستطردت: «لو خدمك عمره ما يبين إنه السبب في ده، لما بيعوز يعمل حاجة عمره ما يتباهى بيها قدام الناس لأنه بيعملها من قلبه، هو رجل نبيل ونقي، الناس دي معادتش موجودة خلاص.. ربنا يخليه لنا ويديه الصحة والعافية وميحرمناس منه ويحفظه من كل شر، بنحبك يا عدول».

وولد عادل إمام في 17 مايو 1940 بقرية «شها» التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وانتقل في طفولته إلى حي السيدة زينب؛ لأن والده كان يعمل موظفا بأحد المصانع الحكومية، واستكمل مسيرته التعليمية إلى أن حصل على بكالوريوس الزراعة جامعة القاهرة.

وكانت انطلاقة الزعيم في مسرحية «مدرسة المشاغبين» والتي تم عرضها من سنة 1971 الى 1975 وسطع نجمه فيها على خشبة المسرح، بعدها مسرحية «شاهد مشافش حاجة» والتي تم عرضها سبع سنوات، ثم «الواد سيد الشغال» عام 1985، ومسرحية بودي جارد.