القوات الأوكرانية تحقق المزيد من المكاسب على الأرض قرب باخموت

حققت القوات الأوكرانية المزيد من المكاسب على حساب القوات الروسية، في منطقة مدينة باخموت الواقعة شرقي أوكرانيا، والتي تشهد معارك ضارية منذ أشهر.

وقال المتحدث باسم القوات الأوكرانية المتمركزة في شرق أوكرانيا، سيرهي تشيريفاتي، للتليفزيون الأوكراني، اليوم الخميس: "لقد نجحوا في التقدم بين 150 و1700 متر في غضون يوم".

وأضاف أن ذلك تحقق على الرغم من التفوق الروسي من حيث عدد الجنود والذخيرة والتكنولوجيا. ولم يقدم تشيريفاتي مزيدا من التفاصيل المحددة عن المواقع التي سيطر عليها الجيش الأوكراني.

وأكد زعيم مجموعة فاجنر الروسية الخاصة للمرتزقة، يفجيني بريجوجين، ذلك التقدم الأوكراني. وقال بريجوجين إن وحدات أوكرانية تقدمت حوالي 600 متر شمالي باخموت. وقال لقائد الجيش الروسي: "لا تتخلوا عن بلدة ساكو وفانزيتي".

كان بريجوجين يحذر لأسابيع من أن الجيش الأوكراني قد يحقق تقدما في المنطقة. وتبعد البلدة الصغيرة المهجورة حوالي 16 كيلومترا شمالي باخموت، ونحو 5 كيلومترات شمال غرب سوليدار، التي استولى عليها الروس في يناير الماضي.

وتحاول أوكرانيا صد الغزو الروسي منذ نحو 15 شهرا بمساعدة من الغرب. ومازالت المنطقة المحيطة ببلدة باخموت، التي كان يقطنها في وقت من الأوقات 700 ألف شخص بمنطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، محور قتال منذ أشهر.

ويقول بعض المحللين العسكريين إنه إذا تمكنت روسيا من السيطرة على باخموت، فإن الطريق إلى المدينتين الرئيسيتين سلوفيانسك وكراماتورسك سيكون مفتوحا أمام قوات موسكو،وعندئذ ستقترب أكثر من إطباق سيطرتها بالكامل على منطقة دونتيسك.