 يوسف: الأنانية أزمة عبدالقادر في الأهلي وسافيو خدعني.. وكهربا خالف التوقعات - بوابة الشروق
الخميس 18 مايو 2023 2:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

يوسف: الأنانية أزمة عبدالقادر في الأهلي وسافيو خدعني.. وكهربا خالف التوقعات

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 18 مايو 2023 - 1:50 ص | آخر تحديث: الخميس 18 مايو 2023 - 1:50 ص

أكد محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي، واحد من المميزين للغاية داخل القلعة الحمراء.

وتابع يوسف على قناة النهار: "مشكلة عبدالقادر هي الأنانية وحال نجح في توظيف قدراته مع الفريق، سيكون من أفضل لاعبي الكرة المصرية".

وأضاف محمد يوسف: "برونو سافيو لاعب الفريق خدعني في البداية بعد مستواه المميز في أول مباراتين، ولكن في النهاية كنت أتوقع أن يصل إلى ما وصل إليه في الوقت الحالي".

واختتم: "كهربا خالف كل التوقعات بعد فترة إيقاف طويلة، ولكن أرى ذلك الأمر هو رسالة من ربنا له أن يواصل التزامه، وهو لاعب خيالي مفيد لأي فريق".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك