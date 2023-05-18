أكد محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي، واحد من المميزين للغاية داخل القلعة الحمراء.

وتابع يوسف على قناة النهار: "مشكلة عبدالقادر هي الأنانية وحال نجح في توظيف قدراته مع الفريق، سيكون من أفضل لاعبي الكرة المصرية".

وأضاف محمد يوسف: "برونو سافيو لاعب الفريق خدعني في البداية بعد مستواه المميز في أول مباراتين، ولكن في النهاية كنت أتوقع أن يصل إلى ما وصل إليه في الوقت الحالي".

واختتم: "كهربا خالف كل التوقعات بعد فترة إيقاف طويلة، ولكن أرى ذلك الأمر هو رسالة من ربنا له أن يواصل التزامه، وهو لاعب خيالي مفيد لأي فريق".