لا زالت تستحوذ قضية "سقف الديون الأمريكية"، على الاهتمام الأكبر لدى إدارة الرئيس جو بايدن، حيث اختصر بايدن من التزاماته الخارجية بقطع زيارته القصيرة إلى آسيا والعودة إلى الولايات المتحدة؛ للمشاركة في نقاش حول سقف الديون، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

ووفقا لـ"بي بي سي"، كان من المفترض أن يشارك بايدن في قمة مجموعة الدول السبع في اليابان، قبل أن يتوجه إلى بابوا غينيا وأستراليا، لكن العودة لواشنطن باتت ضرورة ملحة لمواجهة الأزمة المهددة للاقتصاد الأمريكي.

- ما معنى سقف الديون؟

سقف الدين هو المبلغ الإجمالي للأموال التي يحق لحكومة الولايات المتحدة اقتراضها للوفاء بالتزاماتها القانونية الحالية، بما في ذلك مزايا الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، والرواتب العسكرية، والفائدة على الدين الوطني، واسترداد الضرائب، والمدفوعات الأخرى، حسب موقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية.

وحذّرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، هذا الشهر من نفاد السيولة الأمريكية بحلول الأول من يونيو، من فشل الكونجرس في رفع أو تعليق سقف الديون.

وبالعودة للتاريخ، تطلّبت الظروف رفع سقف الديون أكثر من 100 مرة حتى بلغ الآن 31.4 تريليون دولار، وهو الحد الذي وصل إليه الإنفاق الأمريكي في يناير الماضي.

- ما أسباب الأزمة؟

بحسب تقرير لصحيفة التليجراف البريطانية، فإن الأزمة الراهنة سببها الأساسي زيادة معدل الاقتراض الأمريكي، من خلال طرح وبيع السندات الحكومية، للاستجابة للنفقات الكبيرة والطارئة بالتزامن مع تفشي وباء كورونا في السنوات الأخيرة.

ما التداعيات المنتظرة؟

وعن تداعيات المرتقبة حال استمرار الوضع، فقد ذكر خبراء في تقرير التليجراف، إن الفشل في زيادة حد الدين سيكون له عواقب اقتصادية وخيمة؛ وسيؤدي إلى تقصير الحكومة في الوفاء بالتزاماتها القانونية، وهو حدث غير مسبوق في التاريخ الأمريكي، ومن شأن ذلك أن يعجل بأزمة مالية أخرى ويهدد وظائف ومدخرات الأمريكيين العاديين، ويعيد الولايات المتحدة إلى هوة اقتصادية عميقة.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن في حالة عدم رفع السقف، يترتب عليه أن تكون الحكومة قادرة فقط على إنفاق الأموال التي تتلقاها في الضرائب؛ لذلك لن تكون قادرة على الوفاء بجميع التزامات الإنفاق العام، مثل دفع رواتب القطاع العام، أو خدمة جميع ديونها الحالية.

- سوابق تاريخية

لا تعد الأزمة الراهنة هي المرة الأولى التي تشهدها الحالة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، بل تكررت الحالة عشرات المرات كان من أبرزها ما حدث في 2011 بولاية الرئيس الأسبق أوباما، وكان التوصل لاتفاق مع الكونجرس شديد الصعوبة، فقد تمت الموافقة على رفع سقف الدين في اليوم الأخير قبل دخول الولايات المتحدة في وضعية التخلف عن سداد الديون.

- مساومة سياسية

نشرت صحيفة "ذا أتلنتك" الأمريكية، تقريرًا تحليلا عن الأزمة، قالت من خلاله إن الرئيس بايدن بات قريبا من الرضوخ للجمهوريين، مع استمرار تعثر مفاوضته مع زعيم الأغلبية كيفين ماكرثي.

وأوضحت الصحيفة، أن الجمهوريون يستغلون الحدث لمزيد من الضغط على بايدن، ولن يمرروا الاتفاق دون شروط، بل ستكون مطالب تتعلق بأوجه الإنفاق الحكومي بطرق قد تختلف مع وجهة نظر بايدن، ضرورة لا بد أن يستجب لها.

- هل تصل المفاوضات لطريق مسدود؟

يجيب عن ذلك، الخبير أندرو هانتر، بتقرير التليجراف، بأنه يظن أن تحل الأمر في غضون الأيام القليلة الماضية، بعد أن يحقق الجمهوريون منافعهم السياسية.

ويرجح ذلك، الموقع الرسمي الخزانة الأمريكية، الذي أشار إلى أن الكونجرس دائمًا يوافق بالنهاية حينما يطُلب منه رفع حد الدين.

وحدث ذلك عدة مرات سابقة، فمنذ عام 1960 اتخذ الكونجرس قراره 78 مرة منفصلة لرفع تعريف حد الدين أو تمديده مؤقتًا أو مراجعته بشكل دائم، 49 مرة في ظل الرؤساء الجمهوريين و29 مرة في ظل الرؤساء الديمقراطيين، لقد أدرك قادة الكونجرس في كلا الحزبين أن هذا ضروري للمصلحة الأمريكية.