الشرطة النيجيرية تؤكد اعتقال شخصين لاستهدافهما قافلة أمريكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت الشرطة النيجيرية اليوم الخميس، اعتقال شخصين فيما يتعلق بهجوم استهدف قافلة من سيارات القنصلية الأمريكية لقي فيها سبعة أشخاص حتفهم.

ووقع الهجوم أمس الأول الثلاثاء، في ولاية أنامبرا.

وقال مفوض شرطة الولاية ، ايتشنج ايتشنج، في بيان صحفي إنه تم القبض على "شخصين مهمين" وإنهما يساعدان في مجرى التحقيق.

وأضاف أن الاعتقالات جاءت بعد مداهمة مشتركة شنتها الشرطة والجيش والبحرية أمس الأربعاء، على مخيم يعتقد أنه مخبأ للمهاجمين.

وقال إيتشينج، إن التحقيقات الأولية تظهر أن خمسة مسؤولين رجال في القنصلية الأمريكية وأربعة من ضباط الشرطة كانوا في القافلة في مهمة لتقييم تأثير التآكل في المنطقة.

وأضاف أن ثلاثة من مسؤولي القنصلية والضباط الأربعة قتلوا. ولا يزال مسؤولا القنصلية الآخران مفقودين.

وقال إيتشينج، إنه يشتبه في أن الهجوم نفذه أفراد من السكان الأصليين في إقليم بيافرا الذين اتهموا بهجمات مماثلة في الماضي.

وبيافرا هي مجموعة انفصالية تريد إقامة دولة مستقلة في بيافرا بعد اقتطاعها من جنوب شرق نيجيريا.

يشار إلى أن الهجمات من هذا النوع شائعة في جنوب شرق أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

وعادة ما يكون المستهدفون من رجال الأعمال أو السياسيين الذين يسافرون في قوافل بسبب الوضع الأمني.

وخلافا للولايات النيجيرية الأخرى، لا تهدف أعمال العنف في أنامبرا عادة إلى ابتزاز أموال الفدية من خلال عمليات الاختطاف.

وبدلا من ذلك، كانت الهجمات الأخيرة تهدف إلى قتل شخصيات سياسية وتجارية رفيعة المستوى.