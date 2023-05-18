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خالد سرحان ينشر صورة مع عادل امام في عيد ميلاده: الزعيم بيسلم عليكم كلكم

مصطفى الجداوي
نشر في: الخميس 18 مايو 2023 - 5:44 ص | آخر تحديث: الخميس 18 مايو 2023 - 5:44 ص

نشر الفنان خالد سرحان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صورة له تجمعه بالفنان عادل امام، تزامنا مع عيد ميلاده الـ٨٣.

وظهر خالد سرحان وهو يقبل الزعيم على خديه، معلقا: "الزعيم بيسلم عليكم كلكم".

وولد عادل إمام في 17 مايو 1940 بقرية «شها» التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وانتقل في طفولته إلى حي السيدة زينب؛ لأن والده كان يعمل موظفا بأحد المصانع الحكومية، واستكمل مسيرته التعليمية إلى أن حصل على بكالوريوس الزراعة جامعة القاهرة.

وكانت انطلاقة الزعيم في مسرحية «مدرسة المشاغبين» والتي تم عرضها من سنة 1971 الى 1975 وسطع نجمه فيها على خشبة المسرح، بعدها مسرحية «شاهد مشافش حاجة» والتي تم عرضها سبع سنوات، ثم «الواد سيد الشغال» عام 1985، ومسرحية بودي جارد.

 

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