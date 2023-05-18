عبر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن سعادته بالوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد رباعية في مرمى ريال مدريد.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية عقب مباراة السيتي ضد ريال مدريد: كان لدي إحساس بأننا سنلعب اليوم بالألم الموجود لدينا منذ الموسم الماضي، الخسارة في الموسم الماضي كانت مريرة، اليوم إنفجر فريقنا وقدمنا كل مابوسعنا.

وعن أفضل مباراة للفريق منذ وصوله إلى السيتي؟ قال: "لعبنا الكثير من المباريات الرائعة، لكن الفارق هو أن هذه المباراة أمام ريال مدريد وفي نصف نهائي دوري الأبطال.

وأضاف:" بالطبع أنا سعيد جدا، جميع من في النادي سعيد الليلة، اللاعبون، والطاقم، ومجلس الادارة، والجماهير تهانينا للجميع.

وواصل: سننام جيدًا ونتناول طعام الفطور ونبدأ الاستعداد لحسم لقب البريميرليج، لاتنسوا يجب أن نفوز يوم الأحد لنحقق 3 القاب بريميرليج متتالية" .

وأكمل بيب حديثه: الفوز بثلاثية هذا الموسم؟ سنحاول الفوز في المباراة القادمة لحسم لقب البريميرليج، اللاعبون يعرفون مايجب عليهم فعله، يمكنك تخيل شعورهم فقط.

وتحدث جوارديولا عن نهائي دوري الأبطال قائلا: مواجهة فريق إيطالي في نهائي ليست أفضل هدية، لدينا وقت طويل لإعداد الفريق قبل مباراة إنتر.

وأتم بيب حديثه قائلا: يمكن مشاهدة مافعله هؤلاء اللاعبين في الشوط الأول، قال البعض أن لاعبي السيتي بدون شخصية، شاهد الشوط الأول، لعب الفريق بأريحية كبيرة وقدموا كل شيء.