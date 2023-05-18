متحدث الوزراء: كل القطاعات الصناعية بحاجة إلى دعم ومساندة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل القطاعات الصناعية بحاجة إلى دعم ومساندة، خاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء: «لا ترف الآن لإهمال أي قطاع داخل القطاع الصناعي، كل القطاعات تحتاج دعما ومساندة خاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة».

وأشار إلى امتلاك مصر لميزة تنافسية كبيرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر، قائلًا إن «مصر تعد من أوائل الدول الواعدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة».

وذكر متحدث الوزراء، أن «القرار الذي اتخذه المجلس اليوم، يتضمن تقديم مجموعة من الحوافز للمصانع التي تقيم مشروعات إنتاج هيدروجين أخضر في مصر».

وأكد أن «مجال الطاقة الجديدة والمتجددة يلقى دعمًا كاملًا من الحكومة؛ لأنه يسهم في زيادة موارد الدولة الدولارية»، موضحًا أن «القطاع الصناعي أحد الموارد الدولارية المهمة جدا والسهلة».

ولفت إلى أن زيادة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة وقناة السويس، المصادر التي تعمل عليها الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية، بحسب تصريح الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.