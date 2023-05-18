فولكس فاجن تبحث الاستعانة بتطبيقات هواوي في سياراتها بالصين

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تجري مجموعة فولكس فاجن الألمانية، أكبر منتج سيارات في أوروبا، محادثات مع شركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الصينية هواوي لاستخدام تطبيقات الشركة في سياراتها بالسوق الصينية.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن ثلاثة مصادر مطلعة القول إن فولكس فاجن أجرت محادثات مماثلة مع شركات صينية أخرى.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن فولكس فاجن تقوم حاليا بتحديث منصة برمجيات سياراتها الحالية لتحسين خصائص الترفيه ومساعدة السائق التي يتوقعها العملاء الصينيون في سياراتهم الجديدة.

وأشارت بلومبرج إلى أن الاستعانة بشريك محلي للمساهمة في تحديث تطبيقات وبرمجيات السيارات يمكن أن تكون أكثر جاذبية للعملاء الذين يفضلون الموردين المحليين.

وفي حين رفضت هواوي الرد على طلب التعليق، قالت فولكس فاجن إن فرعها الصيني لا يجري محادثات مع أي شركات للحصول على ترخيص باستخدام نظام تشغيل بالكامل، في إشارة إلى أنها تستهدف تحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات الخاصة بها بالاستعانة بشركاء محليين.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت فولكس فاجن تغيير طاقم القيادة في شركتها "كارايد" للبرامج، وذلك بعد أن مرت "كارايد" بصعوبات البداية وتأخرها في تطوير برامج للسيارات.

وأوضحت فولكس فاجن أن من المنتظر أن يتولى مدير شركة بنتلي بيتر بوش رئاسة "كارايد" بدلا من الرئيس الحالي ديرك هيلجنبرج.