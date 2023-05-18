أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كاثرين راسل، أن حوالي 6.2 مليون طفل في سوريا وتركيا يواجهون ظروفا قاسية فيما يكافحون من أجل إعادة بناء حياتهم بعد الزلازل المدمرة التي ضربت البلدين في أوائل فبراير الماضي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس أكدت مسئولة اليونيسف أن حوالي 3.7 مليون طفل في سوريا و2.5 مليون طفل في تركيا لا يزالون بحاجة إلى المساعدات الإنسانية المستمرة بعد مرور مئة يوم على الزلازل التي خلفت وراءها العديد من الأطفال بدون مأوى أو إمكانية للحصول على الخدمات، بما في ذلك المياه المأمونة، والتعليم، والرعاية الطبية، كما زادت الأخطار التي يواجهها الأطفال المستضعفون في مجال الحماية.

وأشار بيان "يونيسف" إلى أن الأسر في المناطق التي تأثرت بفعل الزلازل كانت ضعيفة حتى قبل الزلازل، فمعدلات الفقر في المناطق التركية المتضررة كانت أعلى من باقي أنحاء البلاد، فيما تعطل تعليم زهاء أربعة ملايين من الأطفال الملتحقين بالمدارس، بما في ذلك أكثر من 350 ألف طفل لاجئ ومهاجر، محذرة من احتمال انعكاس التقدم الذي حققته تركيا في السنوات الأخيرة في هذه المناطق.

أما في سوريا التي يستمر فيها القتال منذ أكثر من 12 سنة، فقد تسببت الزلازل بأضرار إضافية للمدارس وخدمات الرعاية الصحية وغيرها من الهياكل الأساسية، مثل مرافق المياه والصرف الصحي مما عرض 6.5 مليون شخص لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه بشكل مرتفع، بما فيها الكوليرا.

ودعت اليونيسف المجتمع الدولي إلى إيلاء الأولوية لتحقيق تعافٍ مبكر محوره الأطفال، وضمان تلبية احتياجاتهم ضمن مخصصات التمويل.

وفي هذا الصدد، قالت "كاثرين راسل": "إن الطريق نحو التعافي هو طريق طويل، وستحتاج الأسر إلى دعم مستمر. وستؤدي التأثيرات طويلة الأجل الناجمة عن الكارثة، بما فيها التصاعد الشديد في أسعار الأغذية والطاقة والذي يترافق مع خسارة سبل العيش وإمكانية الحصول على الخدمات، إلى دفع مئات آلاف الأطفال نحو فقر أعمق. وسيظل هؤلاء الأطفال معرضين لمستوى عالٍ من خطر الاستغلال والإساءات، إلا إذا أعطينا الأولوية لتقديم المساعدات المالية والخدمات الأساسية لهم ولأسرهم في إطار خطة للتعافي المباشر وطويل الأجل".

وحثت اليونيسف على تخصيص الاستثمارات لجهود التعافي وإقامة أنظمة أكثر شمولاً للفئات الأشد عرضة للتهميش، وقالت إنها تعمل دون كلل منذ وقوع الزلازل لزيادة مساعداتها المباشرة للمجتمعات المحلية المتأثرة، إلا أن المنظمة الأممية شددت على ضرورة زيادة الدعم للتصدي للأزمة.

يذكر أن اليونيسف تلقت 78.1 مليون دولار لتنفيذ خطة استجابتها الفورية للزلازل في سوريا والتي بلغت 172.7 مليون دولار.. وفي تركيا، ما زالت اليونيسف بحاجة إلى أكثر من 85 مليون دولار من قيمة النداء البالغ 196 مليون دولار لتوفير الخدمات اللازمة للأطفال المحتاجين المتضررين من الزلازل.